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    В России спор из-за парковки закончился стрельбой и ножевым ранением

    (обновлено: )87
    В ходе конфликта, вызванного вопросом парковки автомобиля, один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу, сообщили в МВД РФ.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту и ударил его ножом в Иваново из-за разногласий о парковке машины, сообщает управление МВД региона.

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    Конфликт произошел днем в среду на улице 8 Марта.

    "Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу", — говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

    Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего отвезли в медучреждение. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Напомним, ранее в Киеве неизвестные устроили самосуд и обрисовали краской автомобиль BMW X5, припаркованный на газоне. ЧП произошло в Оболонском районе столицы.

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