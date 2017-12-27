В России спор из-за парковки закончился стрельбой и ножевым ранением

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Автомобилист выстрелил в лицо оппоненту и ударил его ножом в Иваново из-за разногласий о парковке машины, сообщает управление МВД региона.

Конфликт произошел днем в среду на улице 8 Марта.

"Предметом спора стал вопрос парковки автомашины. В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали злоумышленника.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД региона Владислав Радостин, пострадавшего отвезли в медучреждение. Насколько серьезным оказались ранения, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные устроили самосуд и обрисовали краской автомобиль BMW X5, припаркованный на газоне. ЧП произошло в Оболонском районе столицы.