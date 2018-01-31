Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

Как пишет "Киев Оперативный", автомобили ехали в попутном направлении — со стороны Киева. Данные очевидцев разнятся.

"Информация от очевидцев происшествия отличается, поэтому предоставляем вам обе версии: 1. Водитель грузовика прямо перед автобусом внезапно начал поворачивать налево, и водитель маршрутки не успел среагировать. 2. Водитель маршрутного автобуса пошел на обгон, а в это время водитель грузовика начал поворачивать налево. Некоторые даже добавляют, что во время обгона автобус зацепился о кран грузовика", — говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Ранее возле метро "Университет" в Киеве столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу.