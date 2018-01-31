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    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    (обновлено: )22501
    В результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев - Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.
    Kyiv Operativ/Youtube

    Как пишет "Киев Оперативный", автомобили ехали в попутном направлении — со стороны Киева. Данные очевидцев разнятся.

    "Информация от очевидцев происшествия отличается, поэтому предоставляем вам обе версии: 1. Водитель грузовика прямо перед автобусом внезапно начал поворачивать налево, и водитель маршрутки не успел среагировать. 2. Водитель маршрутного автобуса пошел на обгон, а в это время водитель грузовика начал поворачивать налево. Некоторые даже добавляют, что во время обгона автобус зацепился о кран грузовика", — говорится в сообщении.

    Ведется следствие.

    Ранее возле метро "Университет" в Киеве столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся на крышу.

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