Ужасное ДТП в Киеве: фура влетела в столб и вспыхнула, горели несколько авто

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По данным dtp.kiev.ua в Facebook, машина не остановилась на красный свет, после чего, пытаясь уйти от столкновения с другими авто, вылетела на обочину.

Из-за ДТП, кроме самой фуры, полностью сгорели два автомобиля – Lanos и Mercedes, которые были задеты фурой.

Пока что водителя фуры найти не удается. Известно, что сам же грузовой автомобиль был не украинской регистрации.

На место ЧП прибыли около 10 карет скорой помощи.

Жертв в результате ДТП нет, движение в сторону Киева полностью заблокировано.

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