наверх
31.01.201809:55
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Крупное ДТП с автобусом произошло в Ростовской области, есть жертвы

    (обновлено: )23203
    В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области погибли четыре человека, еще 14 пострадали и были госпитализированы.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина, Юлия Насулина. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области выросло до 14 человек, четверо погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.

    ДТП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Война на дорогах. Почему растет число ДТП в Украине?

    Ранее сообщалось о 13 пострадавших и четырех погибших.

    Смотрите также: Ужасное ДТП в Киеве: фура влетела в столб и вспыхнула, горели несколько авто

    "По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек", — сказал собеседник агентства. Еще четыре человека погибли, в том числе ребенок.

    В среду около 03.00 (по Киеву) на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. Автобус ехал по маршруту Саратов-Ростов. Идет доследственная проверка. По данным МВД, авария произошла в условиях гололеда.

    Напомним, на прошлой неделе в Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Наручники
    Криминальные войны в Украине
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ