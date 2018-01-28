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    Происшествия

    Выжившая в харьковском смертельном ДТП женщина родила ребенка

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (160)

    (обновлено: )423
    Жанне Власенко удалось выжить при кошмарной аварии на улице Сумской в Харькове в октябре минувшего года. В момент ДТП Жанна была на шестом месяцев беременности, а в январе родила дочь.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Харькове ребенка родила Жанна Власенко — женщина, тяжело пострадавшая при смертельной аварии в Харькове.

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    Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова автомобиль Lexus под управлением Алены Зайцевой после столкновения с другим авто перевернулся и вылетел на тротуар. При аварии погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы.

    Власенко в момент аварии находилась на шестом месяце беременности. Ее и ребенка удалось спасти.

    "Кесарево в среду (24 января — ред.) делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся", – рассказала газете "Сегодня" счастливая мать.

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