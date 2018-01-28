Выжившая в харьковском смертельном ДТП женщина родила ребенка

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Харькове ребенка родила Жанна Власенко — женщина, тяжело пострадавшая при смертельной аварии в Харькове.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова автомобиль Lexus под управлением Алены Зайцевой после столкновения с другим авто перевернулся и вылетел на тротуар. При аварии погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы.

Власенко в момент аварии находилась на шестом месяце беременности. Ее и ребенка удалось спасти.

"Кесарево в среду (24 января — ред.) делали. Дочка чувствует себя довольно неплохо, но есть еще нюансы по здоровью. Находимся еще в больнице, сдаем анализы и наблюдаемся", – рассказала газете "Сегодня" счастливая мать.

