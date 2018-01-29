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    Легендарный Шовковский попал в ДТП

    (обновлено: )608
    Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу.
    Александр Шовковский
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу. Видео ДТП, записанное на регистратор, Шовковский опубликовал в Instagram.

    Инцидент произошел ночью, когда 43-летний футболист возвращался домой со своей возлюбленной Мариной Кутеповой. СаШо пошел на обгон, однако затем резко затормозил, увидев в свете фар кабанов.

    Избежать столкновения с животными не удалось.  При этом динамовец отметил, что никто не пострадал.

    "Ехали мы домой… Все кабанчики живы и здоровы остались!" — написал Александр в комментарии к видео.

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