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    Происшествия

    В Днепре из-за ДТП умерла молодая вдова бойца АТО

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    Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, у погибшей женщины осталась маленькая дочь Диана.
    Погибшая в ДТП вдова бойца АТО
    Вячеслав Аброськин, facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в результате ДТП скончалась Екатерина Мандрик, молодая вдова бойца АТО Виталия Мандрыка.

    Она умерла в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.

    "23 февраля 2018 года будет уже три года, когда при проведении спецоперации в Мариуполе от рук российских диверсантов погиб офицер спецподразделения «Сокол» Виталий Мандрык. Молодой человек, которому бы еще жить и жить. Вчера в больницы Днепра в результате травм полученных в дорожно-транспортном происшествии умерла его жена Екатерина Мандрык. Осталась маленькая Диана Мандрык", — сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

    Напомним, на прошлой неделе в Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров. 

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