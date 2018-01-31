В Днепре из-за ДТП умерла молодая вдова бойца АТО

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Днепре в результате ДТП скончалась Екатерина Мандрик, молодая вдова бойца АТО Виталия Мандрыка.

Она умерла в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.

"23 февраля 2018 года будет уже три года, когда при проведении спецоперации в Мариуполе от рук российских диверсантов погиб офицер спецподразделения «Сокол» Виталий Мандрык. Молодой человек, которому бы еще жить и жить. Вчера в больницы Днепра в результате травм полученных в дорожно-транспортном происшествии умерла его жена Екатерина Мандрык. Осталась маленькая Диана Мандрык", — сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе в Донбассе при столкновении автобуса с военным КрАЗом пострадали 17 шахтеров.