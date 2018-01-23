Соцсети взорвались новым героем парковки Киеве

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Водитель заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции столичного метро "Контрактовая площадь", пишет "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром во вторник.

facebook.com/KyivOperativ Авто протянуло бетонную полусферу к метро в Киеве

"Свидетели происшествия говорят, что после того, как авто не смогло ехать дальше, водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбежал в метро", — сообщается на странице в Facebook.

Отмечается, что мужчине удалось доехать до входа в метро.

Киев Оперативный/Facebook, 23 января 2018

Пост собрал разные комментарии:

"Как это? Такое возможно только на бляхах!"

"Не переживайте, день ещё не закончился….."

"Бедная машина. Она прямо кричит с этих фото: мой хозяин — идиот".

"Всевышний дал Fiat, но не дал мозгов".

"Cфера — молодец, в метро не пустила, а то б заехал".

Ранее в Киеве возле строительного супермаркета был наказан водитель автомобиля, припаркованного с грубейшим нарушением правил дорожного движения. Неизвестные заблокировали красный Opel Astra двумя паллетами с газобетонными блоками, а также ограничительными столбиками.