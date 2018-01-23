Соцсети взорвались новым героем парковки Киеве

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Водитель заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции столичного метро "Контрактовая площадь", пишет "Киев Оперативный".
Инцидент произошел утром во вторник.
"Свидетели происшествия говорят, что после того, как авто не смогло ехать дальше, водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбежал в метро", — сообщается на странице в Facebook.
Отмечается, что мужчине удалось доехать до входа в метро.
Пост собрал разные комментарии:
"Как это? Такое возможно только на бляхах!"
"Не переживайте, день ещё не закончился….."
"Бедная машина. Она прямо кричит с этих фото: мой хозяин — идиот".
"Всевышний дал Fiat, но не дал мозгов".
"Cфера — молодец, в метро не пустила, а то б заехал".
Ранее в Киеве возле строительного супермаркета был наказан водитель автомобиля, припаркованного с грубейшим нарушением правил дорожного движения. Неизвестные заблокировали красный Opel Astra двумя паллетами с газобетонными блоками, а также ограничительными столбиками.