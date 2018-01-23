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    Киев

    Соцсети взорвались новым героем парковки Киеве

    (обновлено: )70430
    Свидетели происшествия говорят, что после того, как авто не смогло ехать дальше, водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбежал в метро. Интернет-пользователи предположили, если бы не полусфера, водитель заехал бы в метро.
    Авто на бетонной полусфере в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Водитель заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции столичного метро "Контрактовая площадь", пишет "Киев Оперативный".

    Инцидент произошел утром во вторник.

    facebook.com/KyivOperativ
    Авто протянуло бетонную полусферу к метро в Киеве

    "Свидетели происшествия говорят, что после того, как авто не смогло ехать дальше, водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбежал в метро", — сообщается на странице в Facebook.

    Отмечается, что мужчине удалось доехать до входа в метро.

    Киев Оперативный/Facebook, 23 января 2018

    Пост собрал разные комментарии:

    "Как это? Такое возможно только на бляхах!"

    "Не переживайте, день ещё не закончился….."

    "Бедная машина. Она прямо кричит с этих фото: мой хозяин — идиот".

    "Всевышний дал Fiat, но не дал мозгов".

    "Cфера — молодец, в метро не пустила, а то б заехал".

    Ранее в Киеве возле строительного супермаркета был наказан водитель автомобиля, припаркованного с грубейшим нарушением правил дорожного движения. Неизвестные заблокировали красный Opel Astra двумя паллетами с газобетонными блоками, а также ограничительными столбиками.

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