Борьба с героями парковки в Киеве: на авто поставили мусорник

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Сикорского на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом.

Вечером 28 января на капот красного Ford поставили урну с мусором. Фото уже присыпанной снегом машины с мусорником опубликовали на странице dtp.kiev.ua.

"Преступление и наказание", — такая подпись оставлена к снимку героя парковки.

Ранее было опубликовано фото водителя Fiat, который заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции метро "Контрактовая площадь".