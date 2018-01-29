Борьба с героями парковки в Киеве: на авто поставили мусорник

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Сикорского на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом.
Вечером 28 января на капот красного Ford поставили урну с мусором. Фото уже присыпанной снегом машины с мусорником опубликовали на странице dtp.kiev.ua.
"Преступление и наказание", — такая подпись оставлена к снимку героя парковки.
Ранее было опубликовано фото водителя Fiat, который заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции метро "Контрактовая площадь".