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    Киев

    Борьба с героями парковки в Киеве: на авто поставили мусорник

    (обновлено: )22921
    Киевляне продолжают наказывать водителей, нарушивших правила парковки, с помощью подручных средств. В Киеве на территории закрытого жилого комплекса на капот Ford бросили металлическую урну.
    В Киеве на автомобиль положили урну
    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Сикорского на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом.

    Вечером 28 января на капот красного Ford поставили урну с мусором. Фото уже присыпанной снегом машины с мусорником опубликовали на странице dtp.kiev.ua.

    "Преступление и наказание", — такая подпись оставлена к снимку героя парковки.

    Ранее было опубликовано фото водителя Fiat, который заехал на тротуар и протащил несколько десятков метров бетонную полусферу, установленную для ограничения движения транспорта на пешеходной зоне возле станции метро "Контрактовая площадь".

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