В Черкассах три микрорайона забиты мусором — журналист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Черкассы оказались в мусорном плену: во дворах жилых домов переполненные баки с отходами, ситуация аналогичная той, что случилась недавно во Львове. По крайней мере, так утверждают жители города. И добавляют, что вовремя платят за вывоз отходов, но они постоянно накапливаются.

В свою очередь руководитель предприятия-перевозчика пояснил, что из семи машин, которые вывозят мусор из Черкасс, из-за снегопадов сломались четыре. Одну из них уже починили.

Подробнее о том, какая сейчас ситуация в Черкассах, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил журналист интернет-издания "Про все" Александр Рыбалка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Місцеві жителі кажуть, що сміття припинили вивозити ще до Нового року. При цьому з'являється інформація, що причина у тому, що сміттєвози зламались через негоду. Чому вірити?

— Справа в тому, що були проблеми з вивозом сміття ще на початку грудня, ближче до середини грудня. І виправдання керівника підприємства про те, що із семи машин зламалося чотири, були ще тоді. Але тоді він аргументував це не негодою, а тим, що у автомобілів був випрацюваний ресурс, і вони потребували капітального ремонту. На сьогоднішній момент, пройшов вже майже місяць, знову сміття не вивозиться. І тоді керівник комунального підприємства гарантував, що машини відремонтували, і вони в строю. На сьогоднішній момент виходить, що три мікрорайони забиті сміттям повністю. Але зараз він виправдовується тим, що через негоду саме були зламані машини, і через те, що негода, так і не було розчищено місто після снігопадів, залишилися заваленими снігом, який вже перетворився в лід, під'їзди до будинків, і до сміттєвих баків.

vikka.ua Мусорные свалки в Черкассах

Лише сім машин працюють в Черкасах?

— Так, в Черкасах лише сім машин.

Зараз працює чотири, які не справляються з цим обсягом?

— Виходить, що не справляються. Тому що скарги надходять постійно, в соцмережах постійно публікуються фотографії з будинків, з приватного сектору. Справа в тому, що в приватному секторі не розчищені дороги, оскільки комунальне підприємство орієнтувалося в першу чергу на центральні вулиці, а побічні, вторинні дороги так і не були розчищені. То там теж сміття не вивозиться, тому що туди машини просто не доїжджають.

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Як люди реагують? І що каже місцева влада?

— Місцева влада виправдовується і гарантує, що сміття буде прибиратися, але не так швидко. Треба в першу чергу відремонтувати транспортні засоби. В принципі, виправдання таке ж стандартне, і просить, щоб люди зрозуміли владу.

Раніше повідомлялось, що через негоду місто залишилось без води. Яка ситуація наразі? Чи все вже полагодили?

— На сьогоднішній момент повністю освітлення відновлене не тільки в Черкасах, а по всій області. Вода надходить нормально. Більше того, Черкасиводоканал накопичив резерв води, і розглядається питання для закупівлі резервної лінії енергопостачання для водоканалу.

Напомним, ранее эксперт Александр Лымарь заявлял, что выделенные на львовский мусор 50 миллионов гривен нужно направить на открытие нового полигона, и решать проблему более глобально.