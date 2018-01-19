В Черкассах второй день нет воды. Люди "дерутся" за снег - соцсети

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Большинство районов Черкасс второй день без воды. Из-за непогоды и повреждения основных и резервных линий электропередач перестала работать Днепровская водоочистная станция.

Горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам.

Фото со страницы Константина Проценко в facebook Черкассы без воды

Ночью неисправность ликвидировали. Однако утром произошла очередная авария в районе, водозабор снова обесточен. В городе не работают все школы и детские сады.

"Вчера после восстановления энергоснабжения насосной станции наполнили технические резервуары и начали наполнение водоводов города. Однако в 5 утра произошла еще одна авария и энергоснабжение насосной приостановилось. На месте аварии работают бригады облэнерго. Сейчас ожидаем, что вода в городе будет в течение 5 часов", — сообщил представитель ГСЧС Черкасской области Константин Проценко.

Ранее из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области было запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.