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    Общество

    В Черкассах второй день нет воды. Люди "дерутся" за снег - соцсети

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (113)

    (обновлено: )74280
    Горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам. В городе не работают все школы и детские сады.
    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Большинство районов Черкасс второй день без воды. Из-за непогоды и повреждения основных и резервных линий электропередач перестала работать Днепровская водоочистная станция.

    Горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам.

    Ночью неисправность ликвидировали. Однако утром произошла очередная авария в районе, водозабор снова обесточен. В городе не работают все школы и детские сады.

    "Вчера после восстановления энергоснабжения насосной станции наполнили технические резервуары и начали наполнение водоводов города. Однако в 5 утра произошла еще одна авария и энергоснабжение насосной приостановилось. На месте аварии работают бригады облэнерго. Сейчас ожидаем, что вода в городе будет в течение 5 часов", — сообщил представитель ГСЧС Черкасской области Константин Проценко.

    Ранее из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области было запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.

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