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    "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (100)

    (обновлено: )83110
    Пользователи социальных сетей сообщают о километровых пробках и снежных заносах на трассе Одесса-Киев недалеко от Умани Черкасской области. Кристина Коваленко сообщила, что все въезды на заправки замело.
    Кристина Коваленко/Youtube

    "2 часа провели в снежном плену. Воду пьём по маленьким глоточкам, бутерброды оставили Мару а сами едим леденцы. По трассе в некоторых местах снега по пояс, перил не видно. Бензин заканчивается, но все въезды на заправки замело. 10 км пробка и одна машина МЧС (ГСЧС — Ред.), которая недавно приехала и пытается сдвинуть первую фуру с места. Ни одной снегоуборочной машины в зоне пробки нет, потому что фуры перекрыли дорогу", — пишет Кристина Коваленко на своей странице в Facebook.

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    Коваленко разместила несколько видео с места событий.

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