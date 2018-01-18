"Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

"2 часа провели в снежном плену. Воду пьём по маленьким глоточкам, бутерброды оставили Мару а сами едим леденцы. По трассе в некоторых местах снега по пояс, перил не видно. Бензин заканчивается, но все въезды на заправки замело. 10 км пробка и одна машина МЧС (ГСЧС — Ред.), которая недавно приехала и пытается сдвинуть первую фуру с места. Ни одной снегоуборочной машины в зоне пробки нет, потому что фуры перекрыли дорогу", — пишет Кристина Коваленко на своей странице в Facebook.

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Коваленко разместила несколько видео с места событий.