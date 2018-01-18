МВД сообщило, в каких областях из-за снега ограничено движение грузовиков

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В связи с неблагоприятными погодными условиями движение грузового транспорта ограничено на отдельных участках дорог в Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях, сообщает МВД Украины.

"Внимание! ситуация на автодорогах Украины. 18 января ограничено движение грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях. Движение другого транспорта не прекращалось", — говорится в сообщении ведомства.

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Также в МВД уточнили, что на дорогах работает спецтехника.

Facebook МВД Украины Сообщение МВД об ограничении движения грузовиков

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в город со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.