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    Киев

    Масштабный снегопад: Киев закрывают для фур

    (обновлено: )609
    Из-за сильного снегопада ограничен въезд грузовых автомобилей на территорию Киевской области по международным трассам и на въезд в Киев.
    Ситуация на трассе Одесса-Киев
    trassae95.com

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. С 20 часов среды, 17 января, начинает действовать режим ограничения въезда грузовых автомобилей на территорию Киевской области по международным трассам.

    С 00 часов начнет действовать запрет на въезд в Киев, сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.

    "17 января с 20:00 будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значения”, — говорится в сообщении.

    С  17 на 18 января, с 00:00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. Ограничение продлится на период снегопада.

    Напомним, в последние дни Украину заваливает снегом — в страну наконец-то пришла настоящая зима.

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