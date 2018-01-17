Масштабный снегопад: Киев закрывают для фур

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. С 20 часов среды, 17 января, начинает действовать режим ограничения въезда грузовых автомобилей на территорию Киевской области по международным трассам.

С 00 часов начнет действовать запрет на въезд в Киев, сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.



‼️Цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до #Київ великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків. Обмеження триватиме на період снігопаду.



Радимо водіям завчасно планувати маршрути поїздок, аби уникнути незручностей. pic.twitter.com/mdamH5MVpA — МВС України (@MVS_UA) 17 января 2018 г.

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"17 января с 20:00 будет ограничен въезд на территорию Киевской области грузовых транспортных средств по трассам международного значения”, — говорится в сообщении.

С 17 на 18 января, с 00:00 будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений. Ограничение продлится на период снегопада.

Напомним, в последние дни Украину заваливает снегом — в страну наконец-то пришла настоящая зима.