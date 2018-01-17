Одесский "Черноморец" из-за снегопадов не смог вовремя вылететь на сборы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Одесский футбольный клуб "Черноморец" с опозданием отправился на сборы в Турцию, своевременному вылету помешал мощный снегопад.

Спустя сутки после первой попытки улететь игроки клуба 17 января все-таки вылетели из заснеженной Одессы в Турцию, где проведут два тренировочных сбора.

Фото ФК "Черноморец" Игроки "Черноморца" с опозданием отправились на сборы из-за снегопада

Одесситы сыграют 12 товарищеских матчей. Первый сбор пройдет в Белеке, второй — в окрестностях города Сиде.

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Напомним, что за минувшие сутки международный аэропорт Одессы не смог принять восемь рейсов. Часть самолетов развернулась в воздухе, часть экипажей решила не вылетать из аэропорта отправления.