Аэропорт Одессы за сутки не принял восемь рейсов из-за снегопада

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Международный аэропорт Одессы за минувшие сутки не смог принять 8 авиарейсов. Причиной отказов стала низкая видимость из-за мощного снегопада и низкий коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой.

К 13.00 16 января от посадки в Одессе отказался борт "Мотор Сичи", летевший из Жулян. Самолет вернулся в Киеве, не долетев до Одессы 100 километров.

После усиления снегопада еще семь рейсов отказались совершать посадку, передает Думская.net.

"В этих условиях все прибывающие самолеты отказались от посадки в нашем аэропорту. Дневной рейс из Жулян повторно не стал рисковать и вернулся в аэропорт отправления. За ними следовал борт "Белавиа" из Минска, который тоже развернулся обратно. Турки на Pegasus из Анкары, покружив над Черным морем, вернулись домой. Lot из Варшавы сделал крюк над Одессой и сел в Кишиневе. Flydubai, подумав, пошел дальше, в Жуляны. Рейс МАУ из Стамбула (Ататюрк) так и не вылетел оттуда, как и Turkish Airlines", —констатирует издание.

Утром 17 января аэропорт уже отправил два рейса в киевские аэропорты "Борисполь" и "Киев".