наверх
17.01.201811:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Аэропорт Одессы за сутки не принял восемь рейсов из-за снегопада

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (81)

    (обновлено: )77
    Известно, что несколько авиакомпаний приняли решения даже не вылетать в Одессу. Еще несколько самолетов развернулись или же сели в других городах.
    Самолет в аэропорту Одессы
    Фото аэропорта Одессы

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Международный аэропорт Одессы за минувшие сутки не смог принять 8 авиарейсов. Причиной отказов стала низкая видимость из-за мощного снегопада и низкий коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой.

    Одессу завалило снегом
    УНИАН
    Позавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом

    К 13.00 16 января от посадки в Одессе отказался борт "Мотор Сичи", летевший из Жулян. Самолет вернулся в Киеве, не долетев до Одессы 100 километров.

    После усиления снегопада еще семь рейсов отказались совершать посадку, передает Думская.net.

    "В этих условиях все прибывающие самолеты отказались от посадки в нашем аэропорту. Дневной рейс из Жулян повторно не стал рисковать и вернулся в аэропорт отправления. За ними следовал борт "Белавиа" из Минска, который тоже развернулся обратно. Турки на Pegasus из Анкары, покружив над Черным морем, вернулись домой. Lot из Варшавы сделал крюк над Одессой и сел в Кишиневе. Flydubai, подумав, пошел дальше, в Жуляны. Рейс МАУ из Стамбула (Ататюрк) так и не вылетел оттуда, как и Turkish Airlines", —констатирует издание.

    Утром 17 января аэропорт уже отправил два рейса в киевские аэропорты "Борисполь" и "Киев".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших