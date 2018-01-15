В многоэтажке Одессы произошел пожар. Есть жертвы

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Одессе 15 января на месте пожара в жилом доме нашли тела двоих человек. Пожарным пришлось долго открывать входную дверь дома из-за кодового замка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В 00:24 спасателям сообщили о задымлении на 14-м этаже 16-этажного жилого дома по ул. Академика Заболотного. Сразу же на место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

На месте пожара пожарные не смогли попасть в дом из-за закрытой входной двери с кодовым замком и отсутствия консьержа. Поэтому понадобилось некоторое время для того, чтобы пожарные с помощью инструмента смогли самостоятельно открыть дверь. Только после этого они смогли приступить к тушению пожара.

В 01:14 пожар локализовали и в 01:31 ликвидировали. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. В результате возгорания уничтожены личные вещи в квартире на площади 20 м2. На месте происшествия нашли тела двоих погибших. Ими оказались хозяйка квартиры и ее сожитель. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.