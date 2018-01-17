Корь наступает. В Одессе умер еще один человек

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Одессе от кори умер взрослый человек.

"Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек. В общем с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них — 4 детей. Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем", — сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок. Это первая жертва кори в Одесской области в 2018 году и шестая — с начала вспышки заболевания в регионе.

Напомним, глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что за первые две недели 2018 года корью в Украине заболели уже 1285 человек.