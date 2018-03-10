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    Аэропорт "Одесса"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    Одесский "Черноморец" из-за снегопадов не смог вовремя вылететь на сборы
    16:49 17.01.2018
    107Украина остановилась в снежных заносах
    Футболисты одесского клуба отправились на сборы в турецкие города Белек и Сиде со второй попытки: спустя сутки после начала мощного снегопада, парализовавшего аэропорт Одессы.
    Самолет в аэропорту Одессы
    Аэропорт Одессы за сутки не принял восемь рейсов из-за снегопада
    08:53 17.01.2018
    171Украина остановилась в снежных заносах
    Известно, что несколько авиакомпаний приняли решения даже не вылетать в Одессу. Еще несколько самолетов развернулись или же сели в других городах.
    Самолет авиакомпании Трансаэро. Архивное фото
    Аэропорт "Одесса" возобновил обслуживание рейсов "Трансаэро"
    00:22 02.10.2015
    387Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Как сообщается, авиакомпания "Трансаэро" и международный аэропорт "Одесса" урегулировали все разногласия, в связи с чем обслуживание рейсов перевозчика в аэропорту возобновлено.
    Взрывотехники
    МВД проверяет семь объектов в Одессе и Киеве на наличие взрывчатки
    16:49 29.07.2015
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    В милицию поступили сообщения о минировани аэропорта "Одесса", Одесской ОГА, судов и прокуратуры, а также автовокзала в Киеве. Сообщения о минировании поступали по телефону и в виде смс туристок.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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