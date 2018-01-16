Одесса на грани ЧП из-за снегопада: не ходит транспорт, самолеты разворачивают

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Одесса и Одесская область приняли удар мощного снегопада, который накрыл регион во вторник, 16 января. Уже к середине дня власти Одессы приняли решение о временном запрете въезда большегрузных авто в город.

"В связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в город грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта", — сообщает городское Управление Национальной полиции.

Кроме того, по данным коммунальных служб Одессы, парализованы трамвайные маршруты № 19 и 20, а также троллейбусный №14. Сокращены троллейбусные маршруты №1 и 27.

На дороги Одессы выпущена снегоочистительная техника.

Издание Думская.net сообщает, что в аэропорт Одессы утром еще успели совершить посадку рейсы из Тель-Авива и Стамбула. Также приземлился чартер авиакомпании YanAir из Шарм-эль-Шейха. Однако рейс компании "Мотор Сич" из Жулян на самолете Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.

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По состоянию на 14.00 16 января аэропорт Одессы ожидает рейс МАУ из Борисполя, flydubai из Дубая и еще один чартер из Египта. Коэффициент сцепления с полосой сейчас на уровне 0,32, но снегопад усиливается. Вертикальная видимость всего 60 метров.

Напомним, что украинские синоптики призвали готовится к мощным снегопадам в Киеве, центральных и южных регионах Украины. Осадки прогнозируются практически во всех областях. Накануне из-за непогоды дороги под Запорожьем уже были частично заблокированы грузовиками.