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    Одесса на грани ЧП из-за снегопада: не ходит транспорт, самолеты разворачивают

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (73)

    (обновлено: )109010
    Городские власти Одессы уже запретили въезд грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта, чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций на автомагистралях.
    Снегопад в Одессе 16 января
    Думская.net

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Одесса и Одесская область приняли удар мощного снегопада, который накрыл регион во вторник, 16 января. Уже к середине дня власти Одессы приняли решение о временном запрете въезда большегрузных авто в город.

    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосульками
    © Голос Запорожья/Юлия Покас
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    "В связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в город грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта", — сообщает городское Управление Национальной полиции.

    Кроме того, по данным коммунальных служб Одессы, парализованы трамвайные маршруты № 19 и 20, а также троллейбусный №14. Сокращены троллейбусные маршруты №1 и 27.

    На дороги Одессы выпущена снегоочистительная техника.

    Издание Думская.net сообщает, что в аэропорт Одессы утром еще успели совершить посадку рейсы из Тель-Авива и Стамбула. Также приземлился чартер авиакомпании YanAir из Шарм-эль-Шейха. Однако рейс компании "Мотор Сич" из Жулян на самолете Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.

    Смотрите также: Одессу заметает снегом

    По состоянию на 14.00 16 января аэропорт Одессы ожидает рейс МАУ из Борисполя, flydubai из Дубая и еще один чартер из Египта. Коэффициент сцепления с полосой сейчас на уровне 0,32, но снегопад усиливается. Вертикальная видимость всего 60 метров.

    Напомним, что украинские синоптики призвали готовится к мощным снегопадам в Киеве, центральных и южных регионах Украины. Осадки прогнозируются практически во всех областях. Накануне из-за непогоды дороги под Запорожьем уже были частично заблокированы грузовиками.

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