Рекордные снегопады обрушились на Японию

STR / JIJI PRESS / AFP

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Рекордные снегопады, превышающие среднегодовую норму от трех до десяти раз, обрушились на северо-запад и север Японии, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

В префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма со вчерашнего дня выпало от 40 до 134 сантиметров снега. Рекорд в 134 сантиметра принадлежит Цугаве в префектуре Ниигата, а в административном центре префектуры, городе Ниигата, только за один час в четверг выпало 14 сантиметров снега. За сутки высота снежного покрова составила 78 сантиметров, это более чем в 10 раз превышает норму, говорится в сообщении.

В городе Такаока префектуры Тояма выпало 80 сантиметров снега, в городе Канадзава префектуры Исикава – более 40 сантиметров. На самом северном японском острове Хоккайдо также выпало от 40 до 80 сантиметров снега, отметили метеорологи.

Смотрите также: На смену пожарам. На Калифорнию обрушились ливни, много погибших

В ряде населенных пунктов отменены занятия в школах, сообщают местные СМИ. В префектуре Ниигата из-за обрушившегося снегопада, завалившего рельсы, в четверг вечером без движения остался электропоезд с 450 пассажирами. Помощь им была оказана только утром в пятницу. В поезде работало электричество и отопление. Многим пассажирам пришлось провести ночь на ногах, так как сидячих мест хватило не всем. Три человека почувствовали недомогание и были госпитализированы, один из них проявил симптомы обезвоживания организма.

Между префектурами Исикава и Тояма из-за обильного снега около 100 автомобилей остались без движения, не в состоянии преодолеть участок, где дорога идет в гору, дополняют СМИ.

Смотрите также: В Астане из-за мощного снегопада объявлено чрезвычайное положение

Синоптики предупреждают, что снегопады, пик которых подходит к концу, продолжатся и в выходные и распространятся на все западное побережье. Так, в префектуре Ниигата ожидается выпадение 25 сантиметров снега, на Хоккайдо и в северной части основного японского острова Хонсю ожидается выпадение 30 сантиметров снега. Даже в южных районах – на островах Сикоку и Кюсю – прогнозируется выпадение 10 сантиметров снега.

Ранее сообщалось о крупном снегопаде в Швейцарии, в результате которого десятки туристов оказались заблокированы в горах.