В Астане из-за мощного снегопада объявлено чрезвычайное положение

В результате патрулирования с автодорог близ Астаны эвакуированы 70 человек, включая 5 детей, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

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"Силами ДЧС Астаны проводится патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города, в ходе которого эвакуировано 70 человек, из них 5 детей", — сообщил Иманкулов.

Сильный ветер, бушующий в четверг в столице Казахстана, повредил крышу Казахского агротехнического университета в Астане, подтвердил Иманкулов.

Ранее он сообщил, что жертв и пострадавших в результате сильного ветра в Астане нет, но повреждены автомобили, кровли домов. В аварийно-спасательных работах, по его данным, задействованы более 200 человек департамента по ЧС города и 40 единиц специализированной техники высокой проходимости.