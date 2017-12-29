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29.12.201714:19
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    Фотоленты

    Рекордные снегопады в Пенсильвании

    (обновлено: )57
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank
    Рекордные снегопады в Пенсильвании
    REUTERS Robert Frank

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    В американском штате Пенсильвания в течение двух суток выпало более метра снега. Больше всего снегом завалило город Эри.

    Синоптики пояснили рекордные для этой местности осадки "озерным эффектом": холодный ветер сдул испарения с ещё тёплых Великих озёр, которые потом превратились в снег.

    Смотрите также: Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка

    Последние несколько дней местные жители тратят по несколько часов, чтобы очистить авто от снега и прорыть проходы от дома до ворот. Длительность поездок от заснеженным дорогам также возросла — до нескольких часов.

    Смотрите также: Появились кадры зимнего Марса

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