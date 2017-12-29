Рекордные снегопады в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания в течение двух суток выпало более метра снега. Больше всего снегом завалило город Эри.

Синоптики пояснили рекордные для этой местности осадки "озерным эффектом": холодный ветер сдул испарения с ещё тёплых Великих озёр, которые потом превратились в снег.

Смотрите также: Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка

Последние несколько дней местные жители тратят по несколько часов, чтобы очистить авто от снега и прорыть проходы от дома до ворот. Длительность поездок от заснеженным дорогам также возросла — до нескольких часов.

Смотрите также: Появились кадры зимнего Марса