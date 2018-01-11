С ветерком. Отчаянный американец мчался на кабриолете во время снегопада в США

Кадры был опубликован в Facebook местного телеканала WJAR и за неделю собрал более 3 млн просмотров. На кадрах видно, как автомобиль Mercedes преодолевает снежные заносы, периодически застревая, однако продолжает ехать, несмотря на сильную метель.

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СМИ разыскали отчаянного водителя, его зовут Джон Пратт. В интервью телеканалу WPRI он сообщил, что откидной верх его кабриолета сломался около месяца назад, а в день, когда его сняли на видео, он ехал, чтобы сдать авто в ремонт.

Поездку мужчина назвал "приятной", однако признал, что ему было "довольно холодно".