Без снега, но с каруселями. Как в Киеве праздновали Рождество

В воскресенье, христиане восточного обряда празднуют рождество.

В Киеве народные гулянья по случаю праздника устроили в центре города. Здесь установили карусели и тематические инсталляции, возле которых можно сфотографироваться. В воскресенье в Киеве довольно теплая, почти весенняя погода, без снега.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

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