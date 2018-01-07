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    Фотоленты

    Без снега, но с каруселями. Как в Киеве праздновали Рождество

    (обновлено: )122
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Празднование Рождества в Киеве
    Празднование Рождества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Празднование Рождества в Киеве

    В воскресенье, христиане восточного обряда празднуют рождество. 

    В Киеве народные гулянья по случаю праздника устроили в центре города. Здесь установили карусели и тематические инсталляции, возле которых можно сфотографироваться. В воскресенье в Киеве довольно теплая, почти весенняя погода, без снега. 

    Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

    Смотрите также: Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев

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