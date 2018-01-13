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    Киев

    Кличко пошутил про снег

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    Виталий Кличко признался, что пока не стал мэром, любил снег. По словам градоначальника, столица готова к снегопадам, которые ожидаются на следующей неделе.
    Виталий Кличко контролирует ночную уборку снега в Киеве. Архивное фото
    facebook.com/merkieva

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Власти Киева приобрели новую снегоуборочную технику, у коммунальщиков достаточно запасов соли и песка, поэтому столица готова к снегопадам, заявил городской голова Виталий Кличко.

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    "Я очень любил снег до того, как стал мэром", — сказал пошутил Кличко в эфире телеканала NewsOne.

    По его словам, если в прошлом году из-за снегопадов стояли Днепр, Львов, Запорожье, "то в Киеве 100% коммунального транспорта вышли на линии".

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    "Мы готовы к снегопадам, которые по прогнозам синоптиков ожидаются на следующей неделе. Мы закупили много снегоуборочной техники. Посыпальных материалов — соли и песка — у нас достаточно. И вся уборочная техника в полной боевой готовности", — добавил мэр.

    В свою очередь в пресс-службе КГГА напомнили, что в конце прошлого года "Киевавтодор" приобрел 32 единицы новой спецтехники — это 22 подметально-уборочных машины Сity-Cat, 8 снегоуборочных машин на базе трактора Foton и 2 эвакуатора на базе автомобиля КрАЗ.

    Всего к зимнему сезону "Киевавтодор" подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. В случае затяжных снегопадов, заключено 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники других организаций.

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    Отметим, обильный снегопад, обрушившийся на Киев в середине декабря прошлого года, привел, по сути, к транспортному коллапсу. Пробки в столице достигали 10 баллов. 

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