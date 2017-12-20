По-кличковски. В Киеве из-за снега всех... штрафуют

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве инспекторы по благоустройству проверяют качество уборки снега. Например, 18 декабря было выдано тысячу предписаний, 400 предупреждений и 131 административный протокол за неубранную территорию.

В КГГА сообщили, что в случае игнорирования предписаний инспектора по благоустройству составляют протокол об административном правонарушении. Составленный протокол становится основанием для последующего наложения штрафа.

Как на эти проверки реагируют предприниматели, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса г. Киева Руслан Соболь

Инспекторы по благоустройству появляются только, когда выпал снег и когда его нужно убирать? Или они работают круглогодично?

— Нет, они действительно работают целый год и ежедневно, и в субботу-воскресенье по графику рабочему. Но что касается снега, да, активизация есть. И возможно, она справедливая активизация. Единственное, что штрафовать — дело не хитрое. Штрафовать — это достаточно легко. Сложнее, естественно, выйти, как делают в продвинутых экономиках наши западные ближайшие друзья, Польша. Германия, они просто муниципалитетом, всем составом выходят и чистят снег. Снег — это проблема общая, а не только предпринимателей, и не только дворников, и не только коммунальщиков. И, в принципе, наверное, в интересах каждого гражданина страны, города, в котором они живут, убрать, сделать безопасным проход, безопасным сделать движение на улицах, комфортным, насколько это возможно. Поэтому в западных странах, в продвинутых экономиках руководство города показывает примером своим, они просто выходят всем коллективом и начинают чистить снег. Вот, наверное, если это работает в Европе, туда, куда мы все вместе долго и дружно собираемся, то, может быть, перенять просто этот опыт? Штрафовать — дело нехитрое. Но от того, что будет выдано какое-то количество штрафов, снега меньше не станет.

РИА Новости Украина Константин Гришин Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года

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Наше законодательство регулирует, за какой участок территории отвечает предприниматель?

— По правилам благоустройства территория вокруг киоска или павильона должна быть в трехметровом радиусе, то есть три метра от павильона должно быть чисто. Это по правилам благоустройства. Когда-то давно, еще при Александре Александровиче Омельченко были негласные правила: куда глаз видит, туда и убираешь территорию возле себя. Оно не было нигде прописано, но его старались выдерживать, это правило, старались поддерживать чистоту. Конечно же, никто не перерабатывает. Например, правильно — держать вокруг себя чистоту, максимально расширяя эти границы, не привязываться к каким-то трем метрам. Если есть возможность и есть внутренняя ответственность за территорию вокруг себя, значит, надо ее убирать. И если выдерживать правило — убрать вокруг себя три метра, а к тебе нельзя через сугробы добраться, так какой смысл тогда этой уборки? То есть просто выполнить требования — это одно, а действительно испытывать и демонстрировать внутреннюю ответственность социальную — это совершенно другое.

РИА Новости Украина Константин Гришин Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года

Какое наказание за неубранный снег?

— Предписания, предупреждения — это в большей степени моральное такое давление. А административный штраф — это абсолютно реальный, прописанный законодательством инструмент, в среднем он колеблется в районе 1700 гривен. По законодательству админштраф на предпринимателя может накладываться не чаще, чем раз в год.

То есть, если один раз оштрафовали, то можно уже не убирать?

— Вроде как по закону — да. Но вот опять же возникают эти предписания, предупреждения, это в большей степени превентивные такие инструменты, в большей степени морального аспекта, которые призваны, наверное, все-таки достучаться до предпринимателя. Зачем писать эти предписания и предупреждения. Это же, опять же, проблема… Снег — это проблема, ее надо решать. Простой уборкой это делается.

РИА Новости Украина Константин Гришин Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года

Напомним, что из-за снега Одессу сковали 9-бальные пробки. По словам спецкора «ГС» из Одессы Александра Тарасенко, чтобы в случае ухудшения погоды не пришлось вытягивать машины из завалов, движение крупного транспорта в городе решили заранее остановить.