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    Киев

    В Киеве на Кольцевой дороге люди нашли мину в снегу

    (обновлено: )46
    Как сообщили в соцсети, на съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину.
    В Киеве на Кольцевой дороге была найдена минометная мина
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Кольцевой дороге была найдена минометная мина, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

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    "На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

    Напомним, ранее владелец автомобиля Mazda в понедельник, 18 декабря, во время уборки снега со своей машины обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5.

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