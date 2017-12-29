В Киеве на Кольцевой дороге люди нашли мину в снегу

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на Кольцевой дороге была найдена минометная мина, сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

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"На съезде с Кольцевой дороги на Петропавловскую Борщаговку на газоне, в тающем снегу, люди нашли минометную мину", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

Напомним, ранее владелец автомобиля Mazda в понедельник, 18 декабря, во время уборки снега со своей машины обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5.