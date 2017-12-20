КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Мужчина, взорвавший гранату в многоэтажном доме в Ставрополе, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По данным источника, в доме произошел взрыв гранаты.

Читайте также: Взрыв в Никополе: граната — лучший судья

"Мужчина, который совершил взрыв, ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, была слышна стрельба.