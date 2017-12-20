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    Россия

    Взорвавший гранату в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидирован

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    Власти города сообщили, что первоначально после взрыва из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По последним данным, спасателям пришлось эвакуировать около 130 человек.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Мужчина, взорвавший гранату в многоэтажном доме в Ставрополе, ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ранее власти города сообщили, что после взрыва были эвакуированы 65 человек, в том числе 15 детей. По данным источника, в доме произошел взрыв гранаты.

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    "Мужчина, который совершил взрыв, ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

    По словам очевидцев, была слышна стрельба.

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