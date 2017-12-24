В запорожском общежитии взорвалась граната, двое погибших - СМИ

УНН со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако, чтобы попасть внутрь помещения для выяснения обстоятельств, пришлось вызывать представителей ГСЧС, поскольку двери в комнату были заблокированы.
В помещении правоохранители обнаружили тело парня и девушки, которые погибли в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты.
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Ранее сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные бросили гранату во двор частного дома.