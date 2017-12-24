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    В запорожском общежитии взорвалась граната, двое погибших - СМИ

    (обновлено: )139
    В одном из помещений общежития правоохранители обнаружили тело парня и девушки, которые погибли в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    На месте подрыва гранаты в Николаеве
    novosti-n.org
    Из Николаева. Зачем грабитель подорвал себя гранатой
    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Запорожья в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека, передает УНН со ссылкой на собственные источники.

    По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако, чтобы попасть внутрь помещения для выяснения обстоятельств, пришлось вызывать представителей ГСЧС, поскольку двери в комнату были заблокированы.

    В помещении правоохранители обнаружили тело парня и девушки, которые погибли в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты.

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    Ранее сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные бросили гранату во двор частного дома.

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