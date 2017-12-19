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    Киев

    В Киеве чиновник обнаружил растяжку с гранатой на своем авто

    (обновлено: )58651
    Мужчина является сотрудником Государственной зерновой корпорации. Выйдя с работы, чиновник начал расчищать свое авто от снега, и на лобовом стекле обнаружил нить черного цвета, которой крепился предмет, похожий на гранату.
    В Киеве чиновник обнаружил растяжку с гранатой на авто
    newsone.ua

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Владелец автомобиля Mazda в понедельник, 18 декабря, во время уборки снега со своей машины обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5. Об этом сообщает NewsOne.

    На месте подрыва гранаты в Николаеве
    novosti-n.org
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    Уточняется, что инцидент произошел в 20:00 на парковке возле НСК "Олимпийский". Обнаружив взрывоопасный предмет, мужчина сразу обратился к сотрудникам полиции.

    К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов мужчины стало ясно, что он является сотрудником Государственной зерновой корпорации Украины.  Выйдя с работы,  чиновник начал расчищать свое авто от снега, и на лобовом стекле обнаружил нить черного цвета, которой крепился предмет, похожий на гранату. После обнаружения находки он сразу вызвал полицейских.

    Взрывотехники подтвердили, что черный предмет является именно гранатой РГД-5.

    По факту произошедшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 — покушение на преступление и части 2 статьи 115 — умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.

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