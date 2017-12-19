Граната и тротил. Под Днепром у мужчины изъяли опасную находку

Пресс-служба Полиции Днепропетровской области

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Работники криминальной полиции Новомосковского отдела полиции в Днепропетровской области совместно с работниками патрульной службы полиции особого назначения "Сичеслав" и СБУ обнаружили в доме жителя города Новомосковска гранату Ф-1 и две тротиловые шашки.

Пресс-служба Полиции Днепропетровской области В Днепропетровской области изъяли боеприпасы

Пресс-служба Полиции Днепропетровской области В Днепропетровской области изъяли боеприпасы

Боеприпасы обнаружили во время обыска у неоднократно судимого 38-летнего жителя Новомосковска в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Досудебное следствие по данному факту продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.