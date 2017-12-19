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    Граната и тротил. Под Днепром у мужчины изъяли опасную находку

    (обновлено: )9001
    Как сообщается, боеприпасы обнаружили во время обыска у неоднократно судимого 38-летнего жителя Новомосковска. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.
    В Днепропетровской области изъяли боеприпасы
    Пресс-служба Полиции Днепропетровской области

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Работники криминальной полиции Новомосковского отдела полиции в Днепропетровской области совместно с работниками патрульной службы полиции особого назначения "Сичеслав" и СБУ обнаружили в доме жителя города Новомосковска гранату Ф-1 и две тротиловые шашки.

    Пресс-служба Полиции Днепропетровской области
    В Днепропетровской области изъяли боеприпасы
    Пресс-служба Полиции Днепропетровской области
    В Днепропетровской области изъяли боеприпасы

    Боеприпасы обнаружили во время обыска у неоднократно судимого 38-летнего жителя Новомосковска в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

    Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Досудебное следствие по данному факту продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.

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