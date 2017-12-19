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    Из Николаева. Зачем грабитель подорвал себя гранатой

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (71)

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    Когда полицейские на посту остановили авто, из него вышел молодой человек с гранатой РГД-5 и, угрожаю взрывом, захватил машину правоохранителей. После неудачной для мужчины погони ему предложили сдаться, но злоумышленник сделал другой выбор.
    На месте подрыва гранаты в Николаеве
    novosti-n.org

    РИА Новости Украина

    Вечером в воскресенье, 17 декабря, на телефон "102" в городе Херсоне поступил сигнал о том, что двое неизвестных, угрожая гранатой, ограбили магазин. Вслед за этим поступили ещё два подобных сигнала – всего преступники совершили разбойные нападения на три магазина, сообщает Владимир Страшный.

    novosti-n.org
    На месте подрыва гранаты в Николаеве

    Херсонская полиция объявила план "Перехват". Были сообщены приметы такси Geely, на котором скрылись преступники с места последнего разбоя.
    На бывшем посту ГАИ, на выезде из Херсона в сторону Николаева, полицейские заметили такси, подходящее по приметам, указанным в ориентировке.

    Полиция Херсона выложила видео, как преступник подорвал себя гранатой
    facebook.com/pg/khersonpolice/videos
    Полиция Херсона выложила видео, как преступник подорвал себя гранатой

    Когда патрульные остановили автомобиль, из него вышел молодой человек с гранатой РГД-5 в руках.
    Угрожая взорвать гранату, он захватил полицейский Toyota Prius и попытался скрыться в направлении Николаева. Несколько патрульных авто бросились за ним в погоню.

    В ходе погони правоохранители несколько раз открывали огонь по пытавшемуся скрыться автомобилю. На границе Николаевской и Херсонской областей трасса была полностью заблокирована поставленными поперек дороги грузовыми автомобилями. Подъехавший преступник, увидев перекрытую дорогу, попытался объехать препятствие по обочине, однако автомобиль застрял.

    Злоумышленник выскочил из застрявшего авто с гранатой в руках. Полицейские предложили ему сдаться и произвели несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако преступник сдаваться не пожелал и подорвал себя гранатой.

    От полученных ранений он скончался на месте. Его поддельник задержан полицией ранее.

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    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции из Херсона, приехал начальник  ГУ Нацполиции в Херсонской области Артур Мериков. При осмотре автомобиля других взрывоопасных предметов не выявлено. Обнаружен предохранительный рычаг от запала ручной гранаты УЗРГМ-2. Вся передняя часть полицейского авто пробита осколками от взрыва.

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