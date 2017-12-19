Снег, гололед. Чем удивит погода в среду в Киеве

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Синоптики предупредили жителей Киева о небольшом снеге и гололедице на дорогах.

"В среду, 20 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица", — передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также сообщается, что в среду ожидается облачная погода. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от —2 до —4 градусов.

В Укргидрометцентре сообщили, что 21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря — небольшой снег, на дорогах гололедица.

"Учитывая погодные условия, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города", — говорится в сообщении.

Напомним, уже второй день Киев утопает в снегу.