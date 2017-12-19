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    Снег, гололед. Чем удивит погода в среду в Киеве

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    В Укргидрометцентре сообщили, что 21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря - небольшой снег, на дорогах гололедица.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

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    Синоптики предупредили жителей Киева о небольшом снеге и гололедице на дорогах. 

    "В среду, 20 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица", — передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

    Также сообщается, что в среду ожидается облачная погода. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от —2 до —4 градусов.

    В Укргидрометцентре сообщили, что 21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря — небольшой снег, на дорогах гололедица.

    "Учитывая погодные условия, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города", — говорится в сообщении.

    Напомним, уже второй день Киев утопает в снегу.

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