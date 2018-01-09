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09.01.201805:48
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    Фотоленты

    Капризы природы: в Сахаре выпал снег

    (обновлено: )4810
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata
    Снег в Сахаре
    Снег в Сахаре
    facebook.com/kbouchetata

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    Снег в Сахаре

    Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Алжирская сетевая газета TSA сообщает, что снегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.

    Cмотрите также: Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

    В прошлом году в окрестностях Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад. Тогда сообщалось, что снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года.

    Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.

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