Разгул непогоды: снова снегопад - бедствие

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Погода вновь решила испытать украинцев на прочность. Со вчерашнего дня снегопады обесточили ряд сел и парализовали движение на дорогах. Не обошлось без массовых ДТП. Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительные: украинцев ждет новое ухудшение погоды и сильные метели.

На утро среды, 17 января, из-за непогоды 15 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества. В частности, в Донецкой области 9 населенных пунктов, в Запорожской — три, Одесской — три, сообщают в ГСЧС.

Из-за резкого ухудшения погоды с 14:00 16 января запрещено движение грузового транспорта по 7 автомобильным дорогам госзначения в Одесской области. Речь идет о М-05 Киев — Одесса (364 — 464 км) М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (направление в Таганрог) (0 — 55 км) М-15 Одесса — Рени (направление Бухарест) (11 — 41 км) М-16 Одесса — Кучурганы (направление Кишинев) (0 — 70 км) М-27 Одесса — Черноморск (0 — 22) М-28 Одесса — Южный — М-14 с подъездами (0 — 50 км) Н-33 Одесса — Белгород — Днестровский — Монаши — М-15 (0 — 53 км) с подъездом к порту Черноморск (0 — 3 км).

Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительные: в ближайшие дни погода еще ухудшиться. В четверг, 18 января, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады и метели. Высота снежного покрова может достигать 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

Киев и Одесса в снежном плену

Больше всего пока досталось киевлянам и одесситам.

С утра среды столицу парализовали 8 и 10-балльные пробки.

Проспект Победы загружен с востока на запад от ст. м. Шулявская до ст. м. Нивки. Пробки на Набережном шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Жилянской, улице Большой Васильковской и частично на бульваре Леси Украинки, на мосту Патона по направлению движения транспорта с левого берега Днепра на правый.

Из-за масштабных ДТП въезды в город заблокированы.

Утром произошло масштабное ДТП на выезде на Житомирскую трассу. Так, на проспекте Победы в Киеве столкнулись полицейский автомобиль, автобус, микроавтобус и "Дачия".

Отмечается, что проезд практически перекрыт, в следствии чего образовалась огромная пробка.

Также затор произошел на Бориспольской трассе. На въезде в Киев здесь образовалась большая пробка из-за аварии.

"Одну из легковушек занесло в отбойник, микроавтобус из-за удара развернуло на 90 градусов. Также пострадал еще один легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщают очевидцы.

Утром из-за снегопадов киевские власти ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта. Сообщалось, что ограничение будет действовать до 11:00, а о дальнейшем графике будет сообщено позже.

Одесса

Во вторник мощный снегопад парализовал Одессу. Из-за снегопада в городе запретили въезд грузового транспорта, движение на нескольких маршрутах троллейбусов и трамваев, а также отменили часть авиарейсов.

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По прогнозам синоптиков, ожидается образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

Думская.net Снегопад в Одессе 16 января

Международный аэропорт Одессы за минувшие сутки не смог принять 8 авиарейсов. Причиной отказов стала низкая видимость из-за мощного снегопада и низкий коэффициент сцепления с взлетно-посадочной полосой.

culturemeter.od.ua Одессу завалило снегом

После усиления снегопада еще семь рейсов отказались совершать посадку.

"Дневной рейс из Жулян повторно не стал рисковать и вернулся в аэропорт отправления. За ними следовал борт "Белавиа" из Минска, который тоже развернулся обратно. Турки на Pegasus из Анкары, покружив над Черным морем, вернулись домой. Lot из Варшавы сделал крюк над Одессой и сел в Кишиневе. Flydubai, подумав, пошел дальше, в Жуляны. Рейс МАУ из Стамбула (Ататюрк) так и не вылетел оттуда, как и Turkish Airlines", — писали местные СМИ.

Однако утром 17 января аэропорт уже отправил два рейса в киевские аэропорты "Борисполь" и "Киев".

В Нацполиции Одесской области заявили, что для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы.

Николаев

В центре снежной стихии оказался и Николаев. Во вторник небольшой снегопад уже к обеду усилился и улицы укрыло белоснежное "покрывало". Стандартная, казалось бы, для зимнего периода погода привела к увеличению числа аварий на городских артериях. В одних случаях водители не рассчитывали дистанцию и сцепление с заснеженной дорогой, в других грубо игнорировали правила дорожного движения.

Скорость транспортного потока в городе снизилась практически в два раза, сообщает сайт Novosti-N.

"То и дело происходят дорожно-транспортные происшествия…На некоторых отрезках пути видно, что дороги посыпались противогололедной смесью, но частично. Например, на проспекте Центральном одна полоса в момент нашего рейда была посыпана, вторая — нет. Кроме того, растаявшую под воздействием реагентов снежную кашу с дороги никто не убрал, и в результате она снова утрамбовывается автомобилями в небольшие и скользкие наледи", — говорится в сообщении.

По материалам из открытых источников интернет