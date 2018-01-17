В Донецкой области под снегом обнаружили труп мужчины

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Покровске Донецкой области 55-летний мужчина 8 января ушел из дома и не вернулся. Через три дня тщательных поисков, возле одного из заброшенных домов в поселке правоохранители обнаружили труп разыскиваемого, сообщил girnyk.dn.ua со ссылкой на полицию.

"13.01.2018 года в дежурную часть Покровского отдела полиции обратилась жительница пос. Шевченко с заявлением о том, что ее сожитель несколько дней назад ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина объяснила, что не сразу обратилась в полицию из-за того, что ее муж в нетрезвом состоянии и раньше мог уйти из дома на неопределенный срок, но всегда возвращался… 41-летний житель поселка Шевченко рассказал, что еще 08.01.2018 года к нему в гости пришел друг, вместе они распивали алкогольные напитки, потом поссорились и гость решил уйти. Хозяин провел его в один из дворов, оставил там и вернулся к себе домой. Именно на этом месте правоохранители и обнаружили труп разыскиваемого мужчины", — говорится в сообщении.

Для проверки всех обстоятельств исчезновения и смерти данного гражданина следователями Покровского отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "естественная смерть".

girnyk.dn.ua Труп мужчины нашли в Донецкой области

Ранее сообщалось, что полиция задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве 11-классницы, жительницы села Южное Никопольского района Днепропетровской области.