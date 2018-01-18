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    В Закарпатье пьяный водитель снегохода влетел в двух курортников

    (обновлено: )9320
    В Закарпатье на горе Гемба пьяный мужчина, управляя снегоходом, сбил двух туристов из Одессы. Об этом сообщает полиция. В результате ДТП пострадали двое одесситов — парень 1989 года рождения и девушка 1994 года рождения.
    На горнолыжном курорте нетрезвый влетел в двух людей
    Скриншот с видео

    Молодой человек получил повреждение бедра, а девушка – сложный перелом плечевой кости.

    "У водителя снегохода 1995 года рождения, что проживает в пгт. Межгорье, обнаружили в крови 1,98 промилле. В полиции было открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения. Снегоход забрали на штраф площадку", — сообщили в пресс-службе ГУНП в Закарпатской области.

    Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Позже его задержали. Сегодня пройдет судебное заседание.

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