В Закарпатье пьяный водитель снегохода влетел в двух курортников

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Молодой человек получил повреждение бедра, а девушка – сложный перелом плечевой кости.

"У водителя снегохода 1995 года рождения, что проживает в пгт. Межгорье, обнаружили в крови 1,98 промилле. В полиции было открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения. Снегоход забрали на штраф площадку", — сообщили в пресс-службе ГУНП в Закарпатской области.

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Позже его задержали. Сегодня пройдет судебное заседание.