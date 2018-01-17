Фургон с нелегалами под управлением украинца попал в ДТП в Словении

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Полиция Словении задержала гражданина Украины, который пытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали нелегальные мигранты, сообщает Vecer.

vecer.com Микроавтобус с нелегалами попал в ДТП в Словении

Украинец был за рулем микроавтобуса, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать фургон, в процессе погони авто на большой скорости съехало в кювет. В результате ДТП восемь человек были госпитализированы с травмами незначительной степени тяжести.

vecer.com Полиция, спасатели и скорая помощь в Словении

Сотрудники правоохранительных органов Словении задержали беглого водителя около города Лютомер на северо-востоке страны. По предварительной информации, украинец перевозил нелегалов в одну из стран Западной Европы.

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