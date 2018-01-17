наверх
18.01.201801:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фургон с нелегалами под управлением украинца попал в ДТП в Словении

    (обновлено: )49
    Украинец был за рулем микроавтобуса, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать авто, однако водитель предпринял попытку скрыться.
    Микроавтобус с нелегалами попал в ДТП в Словении
    vecer.com

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Полиция Словении задержала гражданина Украины, который пытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали нелегальные мигранты, сообщает Vecer.

    vecer.com
    Микроавтобус с нелегалами попал в ДТП в Словении

    Украинец был за рулем микроавтобуса, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать фургон, в процессе погони авто на большой скорости съехало в кювет. В результате ДТП восемь человек были госпитализированы с травмами незначительной степени тяжести.

    vecer.com
    Полиция, спасатели и скорая помощь в Словении

    Сотрудники правоохранительных органов Словении задержали беглого водителя около города Лютомер на северо-востоке страны. По предварительной информации, украинец перевозил нелегалов в одну из стран Западной Европы.

    Смотрите также: Очередное смертельное ДТП в Харькове. Шокирующие кадры с места трагедии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших