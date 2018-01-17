ДТП с мажором в Харькове. Стала известна важная деталь

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян в сентябре 2017 года находился в автомобиле, который сбил пешехода и снес забор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист из Харькова Павел Федосенко.

"Окружение и безнаказанность. Все уже, думаю, слышали о вчерашнем смертельном ДТП на Салтовке. Если кто не в курсе: около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб (…)Помните ДТП на проспекте Науки, когда мажор на Land Cruiser сбил пешехода, снес несколько секций забора и пытался сбежать? Водителем оказался сын певца Хафиза Сиддика, его задержали, но позже парень подался в бега. А теперь догадайтесь, кто сидел в той же машине? Именно — друг водителя Тигран Енгибарян", — сообщил Федосенко.

Павел Федосенко, facebook Пост Павла Федосенко

Павел Федосенко, facebook Виновник ДТП в Харькове

Павел Федосенко, facebook Виновник ДТП в Харькове

В полиции сообщили, что Енгибаряну уже объявили о подозрении.

Месяц назад Тиграну исполнилось 18 лет. Тогда же он получил права. По информации журналистов, отец владельца машины — частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли. Его фирма имеет уставной фонд в размере 2,2 миллионов гривен.

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.