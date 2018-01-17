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    Общество

    ДТП с мажором в Харькове. Стала известна важная деталь

    (обновлено: )43611
    Харьковский журналист Павел Федосенко сообщил, что ранее Тигран Енгибарян уже был причастен к ДТП, в котором джип сбил пешехода.
    ДТП в Харькове
    Полиция Харьковской области в Facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян в сентябре 2017 года находился в автомобиле, который сбил пешехода и снес забор. 

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист из Харькова Павел Федосенко.

    "Окружение и безнаказанность. Все уже, думаю, слышали о вчерашнем смертельном ДТП на Салтовке. Если кто не в курсе: около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб (…)Помните ДТП на проспекте Науки, когда мажор на Land Cruiser сбил пешехода, снес несколько секций забора и пытался сбежать? Водителем оказался сын певца Хафиза Сиддика, его задержали, но позже парень подался в бега. А теперь догадайтесь, кто сидел в той же машине? Именно — друг водителя Тигран Енгибарян", — сообщил Федосенко.

    Павел Федосенко, facebook
    Пост Павла Федосенко
    Павел Федосенко, facebook
    Виновник ДТП в Харькове
    Павел Федосенко, facebook
    Виновник ДТП в Харькове

    В полиции сообщили, что Енгибаряну уже объявили о подозрении.

    Месяц назад Тиграну исполнилось 18 лет. Тогда же он получил права. По информации журналистов, отец владельца машины — частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли. Его фирма имеет уставной фонд в размере 2,2 миллионов гривен.

    Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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