СМИ сообщили подробности расследования резонансного ДТП в Харькове

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Стали известны 18-летний Тигран Енгибарян, чья машина насмерть сбила на Салтовском шоссе подростка, несколько лет ездил без прав, сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники.

"Парень получил права всего три недели назад, однако последние пару лет он ездил на злополучной Camry в школу, нарушая норму закона. Эту информацию также подтвердили собеседники в патрульной полиции, которые ранее останавливали парня. При этом стоит отметить, что официально Енгибаряну не был выписан ни один штраф", — говорится в сообщении.

Активисты Police Control Ukraine выложили переписку с анонимным автором, который уверяет, что в октябре прошлого года водитель автомобиля с номерами 5050 на улице Шевченко угрожал его застрелить.

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.