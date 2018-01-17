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    Новое шокирующее ДТП в Харькове. СМИ стало известно имя водителя

    (обновлено: )234004
    Машина с госномерами АХ 5050 АТ зарегистрирована на Тиграна Енгибаряна 1999 года рождения. Отец владельца машины - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли.
    ДТП в Харькове
    Полиция Харьковской области в Facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Водителем, который 16 января сбил насмерть 17-летнего пешехода в Харькове, может быть 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян. Об этом сообщил харьковский сайт NewsRoom.

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    По информации журналистов, машина с госномерами АХ 5050 АТ зарегистрирована на Тиграна Енгибаряна 1999 года рождения.

    Сообщается, что месяц назад ему исполнилось 18 лет. Тогда же он получил права. По информации журналистов, отец владельца машины — частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли. Его фирма имеет уставной фонд в размере 2,2 миллионов гривен.

    Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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