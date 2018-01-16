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    Очередное смертельное ДТП в Харькове. Шокирующие кадры с места трагедии

    (обновлено: )37302
    По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и уехал с места происшествия. Позже выяснилось, что иномаркой управлял 18-летний харьковчанин.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    УНИАН

    В Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Видео (см. ниже) с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат от фракции "Народный фронт" МВД Антон Геращенко.

    "По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и уехал с места происшествия. Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план "Перехват". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин", — говорится в сообщении. 

    ДТП в Ровенской области
    Пресс-служба ГСЧС
    Кому-то праздник, кому-то горе. Жуть в Старый Новый год

    В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства. 

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    Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

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