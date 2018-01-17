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    Киев

    В Киеве десятки серьезных ДТП, снегопад парализовал город

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (81)

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    В Киеве из-за мощного снегопада на транспортных артериях произошло более 15 масштабных ДТП. Город встал в 10-ти бальных пробках. В ближайшие два дня, 17-18 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
    Карта дорожных событий в Киеве 17 января
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    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Дороги Киева с утра загружены на 8 из 10 баллов. Сложности возникли на мосту Патона, при въезде по направлению в центр на Метромосту и Московском мосту, а также на Набережном шоссе.

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    Одессу заметает снегом

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    По состоянию на 9:30 в столице произошло не менее 15 серьезных ДТП.

    В ближайшие два дня, 17-18 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    В среду, 17 января, ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с. В четверг, 18 января, активный циклон в Украине принесет сильные снегопады в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

    Ожидаются метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

    В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.

    Усиление ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. На дорогах Украины — гололедица.

    В Киевской области: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

    Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

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