ДТП под Николаевом. На трассе перевернулась фура с 15 тоннами туалетной бумаги

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На трассе Р-06 Благовещенское – Николаев, между селами Белоусовка и Дорошовка, перевернулся седельный тягач DAF с полуприцепом.

Водитель DAF не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. При этом перекрытой оказалась одна из полос проезжей части.

Как удалось выяснить "Новостям-N", в полуприцепе автомобиля находилось 15 тонн туалетной бумаги из Обухова Киевской области.

В результате ДТП водитель получил легкие телесные повреждения, от медицинской помощи он отказался.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, на месте происшествия полицейские сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обеспечивают безопасность дорожного движения — организовано реверсивное движение для автомобилей.

novosti-n.org ДТП на трассе под Николаевом

novosti-n.org ДТП на трассе под Николаевом

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.