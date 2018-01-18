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    Движение транспорта в Полтавской области заблокировано снегопадом

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (100)

    (обновлено: )167
    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники ГСЧС.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Пункт обогрева
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Северо-западная часть Полтавской области страдает от сильных снегопадов, движение транспорта там заблокировано, а кое-где на проезжей части толщина снега достигает 50 см, и снег не прекращается, сообщает сайт 05366.com.ua.

    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
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    Особенно сложная ситуация в Оржицком, Гребенковском и Лубенском районах. Аналогичная ситуация в соседних районах Киевской, Черкасской и Черниговской областей.

    Спасатели, полиция и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и помочь всем, кто попал в беду. Круглосуточно дежурят 230 человек личного состава и 72 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Если потребуется — в резерве есть ещё 250 человек и 75 единиц транспорта.

    "Призываем жителей и гостей области воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно в сторону Киева. Пользуйтесь общественным и железнодорожным транспортом. Отправляясь в дорогу, обязательно возьмите с собой горячий напиток и теплую одежду. Если вы уже в пути и попали в снежный занос, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102, или спасателям по телефону 101. Мы обязательно придем на помощь!", — сообщил глава отдела коммуникаций полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

    Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.

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