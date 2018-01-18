Под Сумами маршрутка влетела в убиравший снег трактор

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пассажирский микроавтобус утром в четверг столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега в Сумской области, пострадали пять человек, сообщает областное управление полиции.

ДТП произошло в 4:30 в селе Ольшана Недригайловского района.

facebook.com/policesumy На месте ДТП в Сумской области, 18 января 2018

По данным полиции, водитель маршрутного автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением транспортного средства.

"В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа", — cообщается на странице главка в Facebook.

ГУ НП в Сумской области/Facebook, 18 января 2018

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области.