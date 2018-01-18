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    Происшествия

    Под Сумами маршрутка влетела в убиравший снег трактор

    (обновлено: )107
    В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и снегоуборочного трактора пятеро пассажиров маршрутки - три женщины и два мужчины - получили телесные повреждения.
    На месте ДТП в Сумской области, 18 января 2018
    facebook.com/policesumy

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пассажирский микроавтобус утром в четверг столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега в Сумской области, пострадали пять человек, сообщает областное управление полиции.

    ДТП произошло в 4:30 в селе Ольшана Недригайловского района.

    facebook.com/policesumy
    На месте ДТП в Сумской области, 18 января 2018

    По данным полиции, водитель маршрутного автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением транспортного средства.

    "В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа", — cообщается на странице главка в Facebook.

    ГУ НП в Сумской области/Facebook, 18 января 2018

    Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области.

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