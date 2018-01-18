Под Сумами маршрутка влетела в убиравший снег трактор

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пассажирский микроавтобус утром в четверг столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега в Сумской области, пострадали пять человек, сообщает областное управление полиции.
ДТП произошло в 4:30 в селе Ольшана Недригайловского района.
По данным полиции, водитель маршрутного автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением транспортного средства.
"В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа", — cообщается на странице главка в Facebook.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Черкасской области.