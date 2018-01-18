Из-за снегопада парализовано движение на трассе Одесса-Киев

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования, сообщает od.vgorode.ua.

Пункт обогрева организован на 197 км трассы М13 Кропивницкий — Платоново. Железнодорожный вокзал и аэропорт Одессы работают в штатном режиме.

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На трассе Одесса — Киев из-за снегопада парализовано движение транспорта, сообщает Влад Антонов в Facebook.

Обездвижены автомобили в районе Умани. Сейчас там стоят много фур и многогабаритных автомобилей. В Киев их не пускают, чтобы не ухудшать ситуацию с пробками.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, на автодороге М05 Одесса — Киев восстановили движение грузовых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.