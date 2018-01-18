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    Из-за снегопада парализовано движение на трассе Одесса-Киев

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (100)

    (обновлено: )33510
    По информации СМИ, пункт обогрева организован на 197 км трассы М13 Кропивницкий - Платоново. Железнодорожный вокзал и аэропорт Одессы работают в штатном режиме.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    facebook.com/ruslan.forostyak

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования, сообщает od.vgorode.ua.

    Пункт обогрева организован на 197 км трассы М13 Кропивницкий — Платоново. Железнодорожный вокзал и аэропорт Одессы работают в штатном режиме.

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    На трассе Одесса — Киев из-за снегопада парализовано движение транспорта, сообщает Влад Антонов в Facebook.

    Обездвижены автомобили в районе Умани. Сейчас там стоят много фур и многогабаритных автомобилей. В Киев их не пускают, чтобы не ухудшать ситуацию с пробками.

    Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, на автодороге М05 Одесса — Киев восстановили движение грузовых транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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