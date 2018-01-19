Снегопады в Украине. ГСЧС спасла сотни машин

ГСЧС

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. По состоянию на утро 19 января обильный снегопад шел в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для работы снегоочистительной техники частично было ограничено движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

ГСЧС ГСЧС спасли сотни машин

Сообщается, что 18 января спасатели отбуксировали 505 единиц автотранспортных средств, оказали помощь 1039 гражданам.

По данным спасателей, были развернуты 4 025 пунктов обогрева по всей стране. На въездах в Киев работают семь мобильных пунктов обогрева ГСЧС.

Ранее из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области было запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.