Черкассы в плену желтого снега - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Из-за осложнения погодных условий 18 января были обесточены 737 населенных пунктов в десяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго. Самая сложная ситуация в Одесской и Черкасской областях. Так, в Черкассах непогода повалила много деревьев. Также город из-за непогоды пол-суток был без водоснабжения.

Подробнее о том, какие проблемы, вызванные снегопадом на Черкасщине, удалось ликвидировать, а какие — нет, рассказал журналист интернет-издания "Обо всем" Александр Рыбалка в эфире радиостанция Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що з погодою в Черкасах?

— На сьогодні сніг вже перестав йти, але погодні умови зберігаються важкими, оскільки снігу випало багато, десь понад півметра опадів. І в зв'язку з цим через потепління він тане, дерева падають, ламаються гілки, а також обриваються лінії електропередач. До цього часу місто залишається без питної води. Службами ДСНС організовано підвіз води. Але її якість не влаштовує населення, оскільки всього, по-перше, 11 пунктів на місто. А по-друге, вона жовтуватого кольору, що викликає в людей обурення. І її практично неможливо використовувати в їжу.

kp.ua Снег в Черкассах

Що сталося з водою?

— Справа в тому, що під час снігопадів учора ще зранку було обірвано лінії електропередач в районі Сокирно, це біля Черкас, де проходить ця лінія електропередач. І довго не могли віднайти місце пошкодження, оскільки сніг заважав під'їхати ремонтникам. До вечора намагалися відремонтувати цю лінію, і начебто вдалося, вночі вода в оселях з'явилася. Разом з тим, на ранок знову через важкий сніг дерева знову впали та знову обірвали лінію електропередач. Бригади виїхали на місце, але води до цього часу немає. Зараз працюють бригади і намагаються електропередачу відновити десь до обіду.

vikka.ua Отсутствие воды на полках в магазинах Черкасс

Чи є в Черкасах певна альтернатива підвозу води від ДСНС?

— Ще вчора був підвищений попит, користувачі в соцмережах ділилися світлинами про те, що розкуплена повністю вся питна вода. Виявлялися черги на водоканалі на сьогоднішнє свято Водохреща більше, ніж до ополонок та до церков. Як я вже і казав, в місті лише 11 точок, куди підвозять технічну воду. Тобто фактично не вистачає того, що є, для забезпечення міста питною водою.

Фото со страницы Константина Проценко в facebook Черкассы без воды

Як проходять в самому місті роботи по розчищенню вулиць?

— В самому місті комунальники працюють, як запевняє керівництво, 16 годин поспіль. Разом з тим, зізнаються, знову ж таки, що, не зважаючи на бюджетний процес, бо в Черкасах до цього часу він не прийнятий, гроші все-таки є. Але не вистачає техніки для того, щоб забезпечити повністю очищення всього міста. Тому складності на дорогах до цього часу є, є велика кількість аварій, автомобілі застрягають. І, в принципі, на сьогодні практично не вирішене питання очищення доріг та тротуарів міста Черкаси. Працюють в посиленому режимі бригади ДСНС, працюють бригади комунальних служб області. В принципі, з ліквідацією надзвичайних ситуацій, де впали дерева, більш-менш справляються. Хоча знову-таки ж є складнощі через важкі місця доступу до цих дерев.

Є інформація, що відбувається в області?

— Є проблеми з відсутністю електропостачання в багатьох населених пунктах по області. Воно до цього часу не відновлене. Найбільш ускладнена ділянка дороги, яка до цього часу не приведена до ладу, це біля Умані. Там працюють в посиленому режимі бригади ДСНС, на допомогу з Одеської області надійшла спеціальна важка техніка для розчищення доріг та витягування з заметів транспортних засобів та вантажівок. Також обладнані місця для відстоювання великих вантажних габаритних автомобілів для того, щоб вони не заважали руху іншого транспортного засобу.

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Мова йде тільки про місця для відстою великогабаритного транспорту чи розгорнуті і пункти обігріву, де можна поїсти, відігрітися, очиститися від снігу?

— Так. Встановлено також більше десятка пунктів обігріву для того, щоб люди могли обігрітися, для того, щоб могли попити гарячого чаю та якось перечекати негоду, поки їх транспортні засоби витягають. Встановлено в селах пункти обігріву. По Уманському району надано допомогу 1120 особам. І звільнили зі снігового полону фактично 286 автотранспортних засобів. Зараз область залучила до розчищення доріг 165 одиниць техніки та 175 працівників.

Чи включилися пересічні громадяни, волонтери, якісь організовані групи, громадські організації до боротьби з наслідками негоди?

— Лише учора міський голова закликав місцеві підприємства, а також працівників виконкому Черкаської міської ради працювати на благо, оскільки не вистачає техніки. Сьогодні окремі депутати, активісти громадських організацій, домовившись з підприємцями, із бізнесменами, розчищають дороги в місцях, куди не доходить комунальна техніка.

Чи будуть запроваджені спеціальні режими роботи соціальної сфери?

— Вчора оперативним штабом було прийнято рішення закрити роботу дитячих садочків сьогодні, оскільки не була гарантована появу води. По школах ситуація була трошки інша, школам було надано вказівку приймати рішення на власний розсуд в залежності від того, чи є в них вода. Але систематичної і цілеспрямованої роботи по напрямку припинення діяльності соціальних об'єктів, а також навчальних об'єктів ще не прийнято. Оперативний штаб буде засідати і приймати рішення про можливе введення надзвичайного стану в місті Черкасах.

Ранее председатель общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич сообщал, что в четверг, 18 января, на Одесской трассе снегоуборочные машины были беспомощны перед стихией.

А директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявил, что готовность к борьбе с непогодой не входит в приоритеты власти.